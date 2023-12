Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…

Türkiye, Perşembe günü sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazasıyla sarsıldı. 3'ü yolcu otobüsü 1'i Tır olmak üzere 7 aracın karıştığı kazada, 10 kişi hayatını kaybetti 63 kişi de yaralandı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, kaza yerindeki çalışmaları tamamlandı.Olay yerinde yapılan detaylı incelemelere göre kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız (31) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Adana'dan Bulgaristan'a giden O.K. yönetimindeki ikinci şeritte seyreden plakalı tıra çarptı.Bunun ardından, kazada yaşamını yitirenlerden Sedat Değirmenci yönetimindeki plakalı mobilya malzemesi taşıyan kamyonet, hafif ticari araçtan inen bir kişi ile kazayı görüp plakalı tırını yol kenarına park ederek yardıma gelen O.K'nin arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) sol şeritte çarparak durdu. Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü de kamyonetten inen Değirmenci ve 2 kişinin yanı sıra hafif ticari araçtan inen bir kadın ve bir erkek olmak üzere 5 yayaya çarptı.Giresun'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesine ait otobüsün sürücüsü ise önündeki kazaları görerek hafif ticari aracın gerisinde üçüncü şeritte durdu.Ankara'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün Esenyurt Belediyesi otobüsüne çarpması sonucu, otobüslerde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri doğrultusunda kazaya karışan hafif ticari aracın şoförünün tıra arkadan çarpmadan, yolcu otobüsü ve mobilya malzemesi taşıyan kamyonetin sürücülerinin hız limiti aşımından, otobüs sürücüsünün de arkadan çarpmadan kaynaklı kusurlu olduğu değerlendirildi. Kazaya karışan otomobilin ise herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyerek 4. şeritte kaldığı tespit edildi.Kazaya karışan araçlar üzerinden alınan DNA örneklerinin incelenmesine devam ediliyor.Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.Şüphelilerden, Kayseri-İstanbul seferini yapan otobüs sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan otobüs şoförü S.S. ile tır sürücüsü O.K, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandı, F.Ç. adli kontrol kararı şartıyla serbest kaldıŞüphelilerden E.A, H.A. ve M.D. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.