Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı! Ekipler sevk edildi
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçağın pistten çıktığı alana ekiplerler sevk edildi.
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
Edinilen bilgiye göre, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
YOĞUN SİS
Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
YOĞUN SİS
Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.