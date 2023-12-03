Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 4 ilde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Öte yandan Meteoroloi, 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Söz konusu illerde sağanak ve kuvevtli rüzgarın etkili olması bekleniyor.Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:İstanbul, Kırklareli, Edirne, ÇanakkaleMARMARAParçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güney, yarın (Pazartesi) kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.BURSA °C, 25°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 21°CParçalı bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 23°CAz bulutluANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 17°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 22°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 16°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 23°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.RİZE °C, 22°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 19°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 7°CAz bulutluHAKKÂRİ °C, 12°CAz bulutluMALATYA °C, 10°CAz bulutluVAN °C, 10°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 16°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 14°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 14°CAz bulutlu ve açık