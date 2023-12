Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'

CHP'li Mansur Yavaş idaresinde yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden her gün farklı bir skandal haber geliyor.Daha önce 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri evvelinde ABB işçilerine uygulanan mobbing AK Partili ABB Meclis üyeleri tarafından ortaya çıkarılırken, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Büyükşehir Belediyesinin işçileri oy kullanmaları ve oyları ile birlikte fotoğraf çekinmeleri yönünde tehdit ettiğini yoksa 'sizi sürgün ederiz' ifadelerinin kullanıldığını açıklamıştı.Bu olayın ardından ABB'nin yeni bir tehdite daha imza attığı ortaya çıktı.Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir oldu. Bağcı'nın gündeme dair sorularını yanıtlayan Daşdemir, açıklamalarıyla Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.Hilmi Daşdemir, ANKAPARK ile ilgili ABB'ye eleştiriler yöneltirken; bu konuyla alakalı önceki konuşmaları nedeniyle ABB tarafından tehdit edildiğini Beyaz TV ekranlarında açıkladı. Bir TV programındaki sözlerinin üzerine Belediyeden aranarak 'Başkan'ın adını ağzına almaması' yönünde tehdit aldığını söyleyen Daşdemir, 'Ben kimseye eyvallah eden birisi değilim. Hiçkimseden de korkum yok. İnandığımı, yüreğimden, vicdanımdan gelen her şeyi söylüyorum, söyleyeceğim.' ifadelerini kullandı.'AnkaPark'ın oradan geçerken oğlum 'Baba burası neden çalışmıyor?' dedi. İlk açıldığında oğlumu götürmüştüm daha o zaman küçüktü. Ankara'da gidecek yerimiz yok. O kadar büyük bir tesis. Hepsini mi çalıştıramıyorsunuz? En azından bir kısmını çalıştırın da Ankaralılar çocuklarını oraya götürsün. Orada güzel zaman geçirsinler bir aktivite yapsınlar çocuklarıyla. Ben bunları söylediğim zaman Habertürk'te; beni tehdit etti Ankara Büyükşehir Belediyesi. 'Adını ağzına almamam' gerektiğini söylediler. ABB'deki Özel Kalem'den birisi arayarak Başkan onlara söylemiş adını almamam konusunda beni tehdit ettiler. Zaten söyleyen de 'Bu nasıl söylenir?' ezikliğiyle söylüyordu. Ben kimseye eyvallah eden birisi değilim. Hiçkimseden de korkum yok. İnandığımı, yüreğimden, vicdanımdan gelen her şeyi söylüyorum, söyleyeceğim.'