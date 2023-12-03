  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,44 - 31,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'

Beyaz TV'nin sevilen programı Akılda Kalsın'a katılan Hilmi Daşdemir, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisini belediye çalışanlarına arattırarak tehdit ettiğini açıkladı.

Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'
Ekleme: 3.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 3.12.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'
CHP'li Mansur Yavaş idaresinde yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden her gün farklı bir skandal haber geliyor.

Daha önce 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri evvelinde ABB işçilerine uygulanan mobbing AK Partili ABB Meclis üyeleri tarafından ortaya çıkarılırken, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Büyükşehir Belediyesinin işçileri oy kullanmaları ve oyları ile birlikte fotoğraf çekinmeleri yönünde tehdit ettiğini yoksa 'sizi sürgün ederiz' ifadelerinin kullanıldığını açıklamıştı.

Bu olayın ardından ABB'nin yeni bir tehdite daha imza attığı ortaya çıktı. 

Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir oldu. Bağcı'nın gündeme dair sorularını yanıtlayan Daşdemir, açıklamalarıyla Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçek yüzünü de ortaya çıkardı. 

Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'

'ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BENİ TEHDİT ETTİ'

Hilmi Daşdemir, ANKAPARK ile ilgili ABB'ye eleştiriler yöneltirken; bu konuyla alakalı önceki konuşmaları nedeniyle ABB tarafından tehdit edildiğini Beyaz TV ekranlarında açıkladı. Bir TV programındaki sözlerinin üzerine Belediyeden aranarak 'Başkan'ın adını ağzına almaması' yönünde tehdit aldığını söyleyen Daşdemir, 'Ben kimseye eyvallah eden birisi değilim. Hiçkimseden de korkum yok. İnandığımı, yüreğimden, vicdanımdan gelen her şeyi söylüyorum, söyleyeceğim.' ifadelerini kullandı. 

'ANKAPARK'I ÇALIŞTIRIN' DEDİĞİ İÇİN...
İşte Hilmi Daşdemir'in o açıklamaları...

'AnkaPark'ın oradan geçerken oğlum 'Baba burası neden çalışmıyor?' dedi. İlk açıldığında oğlumu götürmüştüm daha o zaman küçüktü. Ankara'da gidecek yerimiz yok. O kadar büyük bir tesis. Hepsini mi çalıştıramıyorsunuz? En azından bir kısmını çalıştırın da Ankaralılar çocuklarını oraya götürsün. Orada güzel zaman geçirsinler bir aktivite yapsınlar çocuklarıyla. Ben bunları söylediğim zaman Habertürk'te; beni tehdit etti Ankara Büyükşehir Belediyesi. 'Adını ağzına almamam' gerektiğini söylediler. ABB'deki Özel Kalem'den birisi arayarak Başkan onlara söylemiş adını almamam konusunda beni tehdit ettiler. Zaten söyleyen de 'Bu nasıl söylenir?' ezikliğiyle söylüyordu. Ben kimseye eyvallah eden birisi değilim. Hiçkimseden de korkum yok. İnandığımı, yüreğimden, vicdanımdan gelen her şeyi söylüyorum, söyleyeceğim.'

AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
İBB Başkanlığı’na aday olan Bülent Kerimoğlu 6’lı masayı ve Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu
Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez
TBMM'de mesai yoğun gündemle başlıyor
Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak?
Başkan Erdoğan çok net konuştu: Seçil Erzan, Dilan Polat ve fenomenler ile ilgili açıklama!
Başkan Erdoğan BAE dönüşü soruları yanıtladı! 2 devletli çözüm vurgusu: Avrupa da bizim savunduğumuz tezleri sahiplendi!
İhracatta Kasım rekoru! Bakan Bolat rakam verdi
Daha fazla katliam için yapay zeka kullandı
Ateşkes bitti soykırım başladı
PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık’ta: En az artış yüzde 40
9 İlde 'Kahramanlar' operasyonu! 88 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Japon rakibini geride bıraktı! KAAN'da da yer alacak
Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız
Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

'Yüksek gelirli fon' vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?

'Yüksek gelirli fon' vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?

Bursa'da korkunç olay: Hava almak için çıktığı balkon zemini çöktü! Altıncı kattan düşüp öldü

Bursa'da korkunç olay: Hava almak için çıktığı balkon zemini çöktü! Altıncı kattan düşüp öldü

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!

Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...