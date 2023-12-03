İBB Başkanlığı’na aday olan Bülent Kerimoğlu 6’lı masayı ve Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu

2014 yılından buyana Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Bülent Kerimoğlu,Bakırköy'de gerçekleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığını açıkladığı toplantıda 6'lı masanın CHP dışındaki üyeleriyle Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kongrede yapılanlara değinen Kerimoğlu, 'Engel, gözde kulakta, ayakta engel değildir. Engel bugün, dayanışmayı görmeyen, el ele kol kola yan yana durmayı bilmeyen kucaklaşamayan kollardadır. Engel doğruları görmeyen gözlerdedir. Engel bu isyanı duymayan kulaklardadır.Engel sevgiyi vefayı bilmeyen acımasız kalplerdedir. 3-5 ay önce kendilerini cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak olan kendilerini milletvekili yapacak kendilerini bakan yakınlarını bürokrat yapacak ve Türkiye'de çalışkanlığıyla dürüstlüğüyle liyakatiyle Türkiye'de cumhurbaşkanı olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesine, sosyal medya fenomenleriyle haksız eleştirilere ve kaybettiği seçimlerin sorumluluğunu tek başına ona yıkanlara, sevgi göstermeyen saygı göstermeyen vefa göstermeyen ve ilk fırsatta ceketinin içinde sakladığı hançeri sırtına vuran, o vefasız o kalpsiz yüreksiz insanlarda, engel onlardadır.' Diye konuştu.İBB adaylığını CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaptıktan sonra maruz kaldığı eleştirilere değinen Bülent Kerimoğlu, 'Bizi bir de ağır eleştirenler oldu. Neden? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oluyorsun diye. Nasıl aday oluyorsun diye. Çok kıymetli dostlarım, çok değerli emekçileri. Şimdi sizlere soruyorum. Şişli'de, Sarıyer'de, Bakırköy'de, Kadıköy'de, Esenyurt'ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde onlarca arkadaşımız, büyükşehir belediye başkanlığına, İlçe belediye başkanlığına, meclis üyeliği adaylığına başvuru yapıyorken bu hak da ve bu bir parti zenginliğiyle biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusu yapınca bu neden eleştiri konusu oluyor?Bu da partinin zenginliği Bu da partinin geneli kültürü değil midir. Partimizin tüzüğüne uygun koşulları sağlayan herkes partimizin en sade üyesi bile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na bile aday olabilir. Bunda hiçbir engel yok' dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Bülent Kerimoğlu, 'Bugün görevde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının zaten başarıları varsa partimize karşı sorunluluğunu yerine getirmişse niçin ön seçimden kaçsın? Örgütüne sarılmak yerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla 'çak' yapıp sarıldıysa Cumhuriyet Halk Partili yoksulları, emekçileri, İBB'de işe alıyorum diye çöpe aldığı kışın yazın sıcağında, otopark bekçiliğine yolladıysa ama onun yerine MHP, İYİ Partilileri genel sekreter, daire başkanı, müdür, üst düzey bürokrat yaptıysa tabii ki ön seçimden kaçar.Ön seçim ve örgütün huzuruna çıkmak hepimizin sorumluğu. Hiçbirimizin ön seçimden kaçmaya, sandıktan kaçmaya, parti içinde hukuk ve demokrasi temelinde yapılacak seçimden kaçmaya hakkı yok' diyerek eleştirdi.6'lı masayı eleştiren Bülent Kerimoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedilirken hepimiz hep birlikte sorumluluk almak yerine sadece genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sorumluluğu bırakmayı kolay olarak gördük. Oysa altını masada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini yükseltmek yerine onun adaylığını tartışmaya açmak yerine onu desteklemek kayıtsız koşulsuz nasıl kazanacağıyla ilgili emek vermek onun kazanamayacağını bize anlatan bilinçli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu plana sadık kal diyerek cumhurbaşkanlığından edenlerle uğraştık. İstanbul'da yapılacak olan yerel seçimlere artık bu tartışmaları bir kenara bırakarak gidiyoruz. Biz artık İstanbul'da hiçbir ittifaka ihtiyaç duymadan Cumhuriyet Halk Parti seçim kazanacağız.Biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne hüküm kazandırdı diyeti adı altında birtakım partilerin sözüm ona bir takım yöneticilerine ihale vermek, daire başkanlığı vermek, bürokratik kadro vermek zorunda değiliz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu ve birleştirici partisidir. Milliyetçileri de, muhafazakarları da, en marjinal solcuları da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında san birleştirebiliriz. Bizler ittifakı yapacaksak, halkımızla yakarız. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne başta duran, şantaj yapan, tehdit eden içinde olan, üstelik de seçim kaybettiğimiz gece, kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız. Ve ittifaksız, İstanbul'u kazanacağız' açıklamasında bulundu.