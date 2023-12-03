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Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Fenomen Ece Ronay'a ait güzellik merkezi ile eski eşinin araçlarının bulunduğu galeri kurşunlandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı…

Ekleme: 3.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 3.12.2023 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sabaha karşı kurşunlandı. İş yerinin camları kırıldı. İhbarla üzerine bölgeye ekip yollandı.

Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Saldırganlar motosikletle kaçarken, sosyal medyada paylaştıkları videoda, 'K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun' ifadelerine yer aldı.

Galerinin kurşunlandığı anlar oto galerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, olaydan 1 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşine ait araçlarının sergilendiğini iddia ettiği ortaya çıktı.

Videoda, '2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor.

Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu' ifadelerine yer verildi.

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Oto galeri sahibi Muhammet Aka'nın ise şikâyetçi olduğu kaydedildi.
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