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Bakan Işıkhan: 463 bin engelli vatandaşı işe yerleştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne binaen açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla 463 bin 270 engelli vatandaşı işe yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 3.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 3.12.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Bakan Işıkhan: 463 bin engelli vatandaşı işe yerleştirdik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık yaptık. Sadece bu yıl içerisinde ekim ayına kadar 27 bin 858 engelli vatandaşımız İŞKUR hizmetlerinden faydalanarak istihdama katıldı. Danışmanlık hizmetlerimiz ve hibe destek programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatının her alanına dahil olmaları için yanlarındayız. Çünkü biliyoruz ki engeller birlikte aşılır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha belirtiyoruz ki mücadele ve azimleri ile hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığımızın artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

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