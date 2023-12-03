  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,44 - 31,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez

Arka Sokaklar dizisindeki infaz memuru tiplemesine tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ""Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez. Gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez
Ekleme: 3.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 3.12.2023 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez.
Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün açıklaması
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir. Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."
AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
İBB Başkanlığı’na aday olan Bülent Kerimoğlu 6’lı masayı ve Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu
Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez
TBMM'de mesai yoğun gündemle başlıyor
Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak?
Başkan Erdoğan çok net konuştu: Seçil Erzan, Dilan Polat ve fenomenler ile ilgili açıklama!
Başkan Erdoğan BAE dönüşü soruları yanıtladı! 2 devletli çözüm vurgusu: Avrupa da bizim savunduğumuz tezleri sahiplendi!
İhracatta Kasım rekoru! Bakan Bolat rakam verdi
Daha fazla katliam için yapay zeka kullandı
Ateşkes bitti soykırım başladı
PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık’ta: En az artış yüzde 40
9 İlde 'Kahramanlar' operasyonu! 88 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Japon rakibini geride bıraktı! KAAN'da da yer alacak
Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız
Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

'Yüksek gelirli fon' vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?

'Yüksek gelirli fon' vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?

Bursa'da korkunç olay: Hava almak için çıktığı balkon zemini çöktü! Altıncı kattan düşüp öldü

Bursa'da korkunç olay: Hava almak için çıktığı balkon zemini çöktü! Altıncı kattan düşüp öldü

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!

Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...