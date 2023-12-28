Merkez Bankası toplam rezervleri rekora doymuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri artışını geçen hafta da sürdürdü ve yeni zirvesini gördü.TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. TCMB verilerine göre, brüt rezervler 22 Aralık itibarıyla 2 milyar 157 milyon dolar artarak 95 milyar 399 milyon dolardan, 97 milyar 556 milyon dolara yükseldi. Böylece 24 Kasım 2017 tarihinde görülen 96 milyar 350 milyon dolardan sonra en yüksek seviyeye çıkıldı.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Toplam rezervlerde mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 46 milyar 995 milyon dolar olurken, söz konusu yükseliş yüzde 47,7'ye karşılık geldi.