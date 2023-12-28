Malatya'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, hissedilir düzeyde artçılar devam ediyor. Son günlerde art arda gelen deprem haberlerinin ardından bugün de Malatya'da bir deprem meydana geldi.Konuya ilişkin açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.AFAD, saat 12.34'debüyüklüğünde depremin olduğunu belirtti. Depremin derinliği ise 17 kilometre olarak açıklandı.Mardin ve Elazığ'da da hissedildiÖte yandan depremin merkez üssü olarak Yeşilyurt ilçesi işaret edildi. 10 saniye süren deprem,illerinde de hissedildi.