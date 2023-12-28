Malatya'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi
Asrın felaketinden etkilenen Malatya'da saat 12.34'te derinliği 17 kilometre olan bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, hissedilir düzeyde artçılar devam ediyor. Son günlerde art arda gelen deprem haberlerinin ardından bugün de Malatya'da bir deprem meydana geldi.
Malatya sallandı
Konuya ilişkin açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.
AFAD, saat 12.34'de 4.6 büyüklüğünde depremin olduğunu belirtti. Depremin derinliği ise 17 kilometre olarak açıklandı.
Mardin ve Elazığ'da da hissedildi
Öte yandan depremin merkez üssü olarak Yeşilyurt ilçesi işaret edildi. 10 saniye süren deprem, Mardin, Adıyaman ve Elazığ illerinde de hissedildi.