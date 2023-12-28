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İstanbul’un o ilçesinde korkutan görüntü: Dere yine köpürdü!

Esenyurt'taki Haramidere'nin Kıraç'ta kalan bölümü yeniden köpürmeye başladı. Köpükle beraber yükselen koku ise panik ve korkuya yol açtı. Vatandaşlar, "Kokuyor köpürüyor yazın tuvalet pislikleri de gidiyor. Perişanız. Köpük uçuyor yollara geliyor. Kapı ve pencereleri kapatıyoruz" diyerek dert yandı…

Ekleme: 28.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’un o ilçesinde korkutan görüntü: Dere yine köpürdü!
Esenyurt'ta Haramidere'nin Kıraç'tan geçen bölümünde son günlerde yoğun köpüklenme devam ediyor. Köpükle birlikte yayılan koku da çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Geçtiğimiz hafta şikayetler üzerine İSKİ derede inceleme yaptı.

İncelemeyle ilgili yapılan bilgilendirmede, 'Kurumumuz Haramidere ve çevresindeki işletmelerde incelemelerde bulunmuş, yapılan araştırmalarda iki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan gelişigüzel şekilde deşarj edildiğini saptamıştır.

Her iki işletme hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca bahse konu olan firmalara atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılmıştır.

Bunların yanısıra sözkonusu işletmelerin faaliyetten men edilmesini sağlamak amacıyla Esenyurt Belediye Başkanlığı ile resmi yazışmalara başlanılmıştır' denildi.

İstanbul’un o ilçesinde korkutan görüntü: Dere yine köpürdü!

'BU DEREYE ÇÖZÜM BULMALARI LAZIM'

Açıklamanın üzerinden 3 gün geçmesinin ardından, derede yeniden köpükler görülmeye başladı. Artan köpüklenme çevre sakinlerini endişelendirdi.

Birçok yere başvuru yaptıklarını belirten Sevgül Keşdoğmuş, 'Sürekli köpük akıyor. Her şeye başvurduk hiçbir çare bulamadık. Sürekli burada köpük birikiyor. Rüzgarla birlikte evimize giriyor. Çocuklarımız buradan okula gidiyor.

Bazen çok koku yapıyor evde duramıyoruz. Dereye bir çare bulsunlar. Kokusu, köpüğü rahatsızız yani burada halk olarak' dedi.

İstanbul’un o ilçesinde korkutan görüntü: Dere yine köpürdü!

Hüseyin Keskin ise, 'Çok kötü kokuyor burası, Yazın özellikle insan geçemiyor kokudan. Buraya çözüm bulmaları lazım' ifadelerini kullandı.

Nazire Çınar ise, 'Dereyle ilgili şikayetimiz var. Kokuyor köpürüyor yazın tuvalet pislikleri de gidiyor. Perişanız. Köpük uçuyo yollara geliyor. Kapı ve pencereleri kapatıyoruz ' şeklinde konuştu.

İstanbul’un o ilçesinde korkutan görüntü: Dere yine köpürdü!
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