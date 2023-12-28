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CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Bilgin kadın mimarın ofisini basıp taciz etti

CHP'deki taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale’de CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Bilgin, kadın mimarı ofisini basıp taciz etti. Genç kadının babası ise karşılaştığı tacizci Bilgin’e meydan dayağı attı. Baba S.S., Bilgin hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Öte yandan taciz iddialarını uzun bir süredir il yönetiminin bildiği, fakat Bilgin ile ilgili harekete geçmeyip konuyu sümenaltı ettiği ortaya çıktı.

Ekleme: 28.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Bilgin kadın mimarın ofisini basıp taciz etti
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bilgin (47), mimar M.S.'yi (32) taciz edince genç kadının babası tarafından sokak ortasında dövüldü. Baba S.S. kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle Bilgin'i CHP Genel Merkezi'ne de şikâyet etti. Ancak CHP il yönetiminin olayı bildiği halde sessiz kaldığı öğrenildi.

NİŞANLISINDAN AYIRDI
CHP'li Lapseki Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bilgin, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak yalnız yaşamaya başladı. Bilgin, nişanlı olan mimar M.S.'yi mesajla taciz etmeye başladı. Genç kız, Bilgin'den gelen taciz mesajlarını nişanlısına anlattı. Ancak mesaj ve tacizler bir türlü kesilmeyince nişanlı çiftin arası bozuldu ve çift ayrıldı. M.S.'nin nişanlısından ayrılmasını fırsat bilen Mehmet Bilgin, tacizin dozunu artırdı.

CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Bilgin kadın mimarın ofisini basıp taciz etti

BABASI İLE KARŞILAŞTI
Bilgin, önceki akşam iddiaya göre M.S.'nin mimarlık ofisine gitti. M.S.'nin ikinci katta bulunan mimarlık ofisinin kapısına dayanan ve alkollü olduğu ileri sürülen Bilgin, kapıda M.S.'nin annesini görünce merdivenden koşar adımlarla kaçmaya başladı.

Bu sırada aynı binanın alt katındaki işyerinde bulunan ve bağırma sesleri nedeniyle apartmana yönelen baba S.S. kızını sürekli taciz eden Bilgin'i karşısında görünce kavgaya tutuştu. Apartman girişinde başlayan kavga sokak ortasına taştı. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Bilgin, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Baba S.S. çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken, olayın ardından CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçe ile Bilgin'in görevinden alınması için şikâyetçi oldu. Sabah'ın haberine göre baba S.S., Bilgin hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Öte yandan taciz iddialarını uzun bir süredir il yönetiminin bildiği, fakat Bilgin ile ilgili harekete geçmeyip konuyu sümenaltı ettiği ortaya çıktı.
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