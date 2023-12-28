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Bakan Yumaklı: Etil Alkol Takip Sistemi'ni devreye alıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ün ilk çeyreğinde "Etil Alkol Takip Sistemi"ni devreye alacaklarını ve bu sistemle yasa dışı alkollü içki ticaretiyle mücadelede önemli mesafe katedeceklerini bildirdi.

Ekleme: 28.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı: Etil Alkol Takip Sistemi'ni devreye alıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu 2024 Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.

Halkın yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşması için 81 ilde yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Yumaklı, denetim yaptıkları alanlara ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, 'Gübre üretiminde 7 milyon 300 bin ton kurulu kapasitemiz var. Yurt içi arzla alakalı herhangi bir problemimiz yok. Bunların güvenliği noktasında denetimler yoğun şekilde gerçekleştiriliyor. 2002'de 1700 olan denetim sayımızı yaklaşık 31 kat artışla 52 bin 162'ye çıkardık. 195 uygunsuz ürün tespit edildi ve 16 milyon liralık para cezası uygulandı.' dedi.

Türkiye'de kullanılan ve üretilen tohumların yüzde 97'sinin yurt içi kaynaklı olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu konuda da 29 bin denetim gerçekleştirildiğini bildirdi. Yumaklı, 97 ülkeye tohum ihracatı yapıldığını, Türkiye'nin bu alanda net ihracatçı konumunda olduğunu dile getirdi.

DENETİMLERDE 17 BİN 652 UYGUNSUZ İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Güvenilir gıdanın önemine dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

'7 bin 530 gıda görevlimiz, 81 ilimizde 7/24 aralıksız denetim yapıyor. Denetim sayımız 21 yıl önce 39 bindi. Bugün itibarıyla 1 milyon 300 bin yurt içi gıda resmi kontrolü gerçekleştirildi, 17 bin 652 uygunsuz işlem tespit edildi, 535 milyon lira idari para cezası kesildi, 243 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Belli dönemlerde 81 ilde eş zamanlı sektörel gıda denetimi gerçekleştirirken işletmelere de rehberlik görevimizi yerine getiriyoruz.'

Yumaklı, numunelerin dünya standartlarında analiz edilmesi için güçlü bir laboratuvar teşkilatı kurduklarını, kamu ve özel 135 akredite laboratuvarla hizmet verdiklerini ifade etti. Geçen yıl 19 bin 830 bitki koruma ürünleri bayisinde, veteriner sağlık ürünleri alanında da 8 bin 848 satış noktasında denetimler yaptıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

'Bu denetimlerin yanı sıra alkol denetimleri de Bakanlığımız uhdesinde devam ediyor. 2024'ün ilk çeyreğinde 'Etil Alkol Takip Sistemi'ni devreye alacağız. Bu sistemle yasa dışı alkollü içki ticaretiyle mücadelede önemli mesafe katedeceğiz.'
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