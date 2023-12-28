AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Başkan Erdoğan'dan 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması

AK Parti genel merkezinde adaylar üzerinde bizzat çalışma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beyanname hazırlıklarına kadar her çalışmaya büyük önem veriyor.Başkan Erdoğan, bugün 51 ilin milletvekilleri, belediye başkanları, kadın gençlik kolları ve ana kademden il ilçe yönetimi ile parti genel merkezinde temayül çalışması yapacak.Cumhur İttifakı bileşeni MHP ile il belediye başkalıklarına dair çalışmalarını sonuçlandıran AK Parti, bu süreçte belediye meclis üyelikleri için de yine MHP heyetiyle bir araya gelecek.Meclis üyelikleri için fermuar sistemi uygulanacak. Heyet çalışmalarının tamamlanmasının ardından AK Parti genel başkan yardımcılarının her biri 5 il ve o ilin ilçelerinin belediye meclis üyelerinin belirleyecek komisyona başkanlık edecek.Komisyonda, belediye başkanı, il-ilçe başkanı, ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak.31 Mart seçimlerinde tüm il ve ilçelerde yeni bir zafer hedefleyen AK Parti'de diğer partilerle ittifak görüşmeleri de devam ediyor.AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Başkan Erdoğan'dan 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşmasıYeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürerken Hüda par ile görüşmelerin olumlu şekilde sona erdiği öğrenildi.