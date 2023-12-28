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8 ilde Kafes-26 operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 19 kişi yakalandı

“Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şüphelilere baskın düzenlendi. Operasyonda, 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.

Ekleme: 28.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
8 ilde Kafes-26 operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 19 kişi yakalandıSosyal medyada yapılan paylaşımlar mercek altında.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince, müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Bunun üzerine ekipler, KAFES-26 Operasyonu için düğmeye bastı.

'Fergio House' isimli hesaptan paylaşımlar yapanlara yönelik harekete geçildi.

"19 şüpheli yakalandı"

Yapılan çalışmaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-26” Operasyonunda “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı.

"15 adreste eş zamanlı operasyon"

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan “KAFES-26” Operasyonu düzenlendi.

"2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu"

Operasyon kapsamında; Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı.
2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.

"Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız.
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