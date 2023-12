MasterChef All Star'da ilk ceketin kazananı belli oldu

MasterChef All Star'da ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu. Oyunlarda şeflerden 50 puan alan Tahsin, "Çok mutluyum. Galiba benden bir şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

MasterChef All Star, dün akşam yine heyecanlı bir bölümle izleyicinin karşısındaydı.Yarışmada dün Batuhan elenmiş, ilk yediye kalan isim belli olmuştu.İlk 7'ye kalan isimler, ceketi almak sonrasında da şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ediyor.Ekrana gelen son bölümde Masterchef All Star'da ceketi alan isim belli oldu.Yarışmacılar ilk olarak mavi haşhaştan yaratıcı tabaklar yaptı. Yarışmacılara yaratıcı tabakları için 45 dakika süre verildi.Mehmet Şef, 'Vereceğimiz ürünlerin zorluğu tam bir all star ilk 7'ye yakışır olacak.' dedi.Yarışmacılar daha sonra haşhaştan yaratıcı tabaklar yapmaya geçti.Tabaklar sonrası şefler değerlendirme yaptı.İlk oyunda Tahsin 19, Kıvanç 17,5, Esra 14,5, Sergen 18,5, Barbaros 20, Hasan 20,5, Eren de 21 puana ulaştı. İkinci turda konuk şef Yoshizumi Nagaya oldu.Yarışmacılar konuk şefin tabağını yaptı. Konuk şefin de puanlamaya katıldığı yarışmada sonuçlar açıklandı.Esra 33, Kıvanç 38,5, Sergen 45, Tahsin 50, Barbaros 42,5, Hasan 45, Eren ise 47 puana ulaştı.Cekete ulaşan ilk isim Tahsin oldu.Ceketi alan Tahsin yaptığı açıklamada, 'Şef çok mutluyum. Böyle başarılı anlarda hep geçmiş geliyor. Galiba benden bir şeyler oluyor, diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum.' dedi.