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Yağmurlar can suyu oldu! İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 51.65 oldu

İstanbul’da zaman zaman şiddetli olarak etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 51.65'e yükseldi. En yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı...

Ekleme: 25.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Yağmurlar can suyu oldu! İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 51.65 olduYurt genelinde kış mevsimi etkisini hissettiriyor.

Birçok kentte kar yağışı olurken, bazı iller de sağanak yağmura teslim oluyor.

İstanbul'da da geçtiğimiz aylardan bu yana yağmur yüzünü gösteriyor.

Su seviyesi yükseliyor

Sağanak yağmur, zaman zaman şiddetini de artırıyor. Su baskınları, trafik gibi olumsuzluklara yol açarken barajlara ise can suyu oluyor.

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından yağışlarla birlikte barajlarda su seviyesi yükselmeye başladı.

Yüzde 51.65 oldu

İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta yüzde 49,34'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 51,65'e yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26,13 ile Pabuçdere Barajı oldu.

Barajlarda son durum

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 42,37

Sazlıdere: 32,64

Istarancalar: 70,02

Kazandere: 46,57

Pabuçdere: 26,13

Ömerli: 69,61

Darlık: 62,37

Elmalı: 85

Terkos: 41,45

Alibey: 62,58
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