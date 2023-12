MasterChef All Star'da elenen isim belirlendi

MasterChef All Star'ın dün akşamki bölümünde elenen isim belli oldu. Buna göre Batuhan yarışmaya veda etti.

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'ın dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı.Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar bu akşam yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.Haftanın son eleme adayı Sergen olurken bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazandı.İlk etapta Eren 20, Esra 17,5, Sergen 19, Batuhan 19,5 puan aldı.Böylece ilk etapta en yüksek puanı alan Eren olurken en düşük puanın sahibi Esra oldu.İkinci etapta ise yarışmaya devam eden yarışmacıların puan durumuna göre elenen isim de belli oldu.MasterChef'e bu hafta veda eden isim Batuhan oldu.Yarışmaya veda eden Batuhan son olarak şu ifadeleri kullandı:'Bu sene benim için farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum. İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım. Sizlere ve ekibe daha yaklaştım. Acun Medya ekibiyle yeni bir yola çıktık. Elimden geldiği kadarıyla durmadan çalışmaya devam edeceğim. Belki burada bir yol kapandı ama inanıyorum ki çok yolum var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Her zaman kasmaktansa oluruna bırakmayı hedef aldım. Kapanış yaptım. Bundan başka pota oyunu yok. Teşekkür ederim, çok güzel vakit geçirdim. All Star yolculuğumun sonuna geldim. En başından sonuna kadar çok güzel zaman geçirdim'