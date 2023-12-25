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Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağı iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Ekleme: 25.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Konutlarda fahiş kira artışını engellemek amacıyla geçen yıl yürürlüğe giren kira oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme, 1 Temmuz 2024'te sona eriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını söylediğine dair çıkan haberler üzerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir açıklama yayınladı.

'Yüzde 25 kira zammı sınırı kaldırılacak haberleri gerçek dışı'

'Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı' iddiasının doğru olmadığı bilgisinin verildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır.

Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağı iddiasına yalanlama

Kirada yüzde 25 fiyat artışı sınırlamasına dair bilgilendirme

Kirada yüzde 25 sınırı, 11 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen 'Konut Kiraları ile Faiz Zamları ve Bu Zamların Kiracıya Etkileri ile Yapılacak Düzenlemelere Dair Kanun Teklifi' ile getirilen bir düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artışları, bir önceki yıl kira tutarının yüzde 25'ini geçemeyecektir.

Düzenlemenin amacı, artan enflasyon nedeniyle fahiş kira artışlarının önüne geçmektir. Ancak düzenleme, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından eleştirilere maruz kalmıştır. Ev sahipleri, düzenlemenin kira gelirlerini düşürdüğünü ve bu nedenle kiraya verdikleri konutları satmaya yöneldiklerini belirtmektedir. Kiracılar ise düzenlemenin yeterli olmadığını ve kira artışlarının daha da kontrol altına alınması gerektiğini savunmaktadır.

Düzenleme, 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uygulanacak ve 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir.

Düzenlemenin etkilerine ilişkin olarak yapılan araştırmalar, düzenlemenin kira artışlarını bir miktar yavaşlattığını ancak fahiş artışların tamamen önüne geçmediğini göstermektedir. Araştırmalara göre, düzenlemenin uygulandığı dönemde kira artışları, düzenleme uygulanmayan dönemlere göre daha düşük kalmıştır. Ancak yine de kira artışları, enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmiştir.

Düzenlemenin uzun vadeli etkilerinin ise henüz net olarak bilinmediği belirtilmektedir. Bazı uzmanlar, düzenlemenin arz ve talebi dengeleyerek kira piyasasını uzun vadede sakinleştirebileceğini savunmaktadır. Diğer bazı uzmanlar ise, düzenlemenin ev sahiplerini konutlarını satmaya yönelterek konut piyasasını daraltabileceğini ve bu nedenle kira fiyatlarının daha da artabileceğini belirtmektedir.
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