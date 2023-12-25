  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

Erdoğan, "Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir" dedi. Terörle yol yürüyenlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapıkulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi
Ekleme: 25.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılışı için düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde, terörle kararlılıkla sürdürülen mücadele vardı.

"Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız." diyen Erdoğan, Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının Türkiye'yi yolundan alıkoymasına izin vermeyeceklerini söyledi.

"85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine izin vermeyiz"

Erdoğan, "Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kaldı." derken, şu ifadeleri kullandı:

Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si ve Sünni'siyle 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz.

"Yine kaybedeceksiniz"

Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa, terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, sureti haktan görünen provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz.

Terörle bizi yıldıracaklarını düşünenlere şu ikazı yapıyorum: Son 21 yılda her şeyi denediniz. Fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah, yine kaybedeceksiniz.

Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı, emellerinizi, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz, nefesimiz yettiği sürece, aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

"Bölücü hainlere kapıkulu olanlara meydanı bırakmayacağız"

Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapıkulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız.

Teröriste terörist dememek için kırk takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.

"26 terörist ila cehenneme zümera"

Terör örgütleriyle mücadelemizde silahlı kuvvetlerimiz şu anda yoğun bir mücadeleyle iki günde 26 teröristi ila cehenneme zümera. İnşallah daha da fazlasıyla bunları yok edeceğiz.

Bu arada maalesef şehitlerimiz de var. Ama biz şuna inanıyoruz: Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Böyle ilerliyoruz.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!