Bakan Yerlikaya paylaştı: 37 ilde Kalkan-4 Operasyonu! 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde düzenlenen 'Kalkan-4 Operasyonlarında' 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '37 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-4” Operasyonları kapsamında 192 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı' dedi.