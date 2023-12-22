İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
Geçmiş dönemde El Kaide- DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde savaşçı, keskin nişancı gibi faaliyet gösteren, ardından kaçak yollarla İstanbul’a gelerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenlendi. 15 şüpheleri yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş dönemde El Kaide - DEAŞ silahlı terör örgütleri içerisinde savaşçı, keskin nişancı gibi faaliyetler gösterdikten sonra illegal yollardan ülkemize geçen şüpheliler tespit edildi. Bu şüphelilerin çatışma bölgeleri ile iltisakli olarak İstanbul'da faaliyet gösterdikleri, örgütlerin yayın organlarında destekleyici paylaşımlarda bulundukları ve örgüte bağlılık yemini eden sosyal medya hesapları ile irtibatlı oldukları öğrenildi.
15 GÖZALTI
Tespit edilen 25 yabancı uyruklu vatandaş yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.