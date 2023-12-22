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Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem

Tokat'tın Keşlik köyünde dağa oyularak yapılan ve odaları olan mağaranın kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köylüler defineciler tarafından talan edilen odaların korunmasını istiyorlar.

Ekleme: 22.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem
Tokat merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Keşlik köyünde kayaya oyulmuş mağara dikkat çekiyor. Köy halkı arasında kilise olarak adlandırılan ve içerisinde odalarının olduğu belirtilen mağaranın yapılış tarihi bilinmiyor. Köy sakinleri defineciler tarafından tahrip edilen mağaranın geçmişinin araştırılmasını ve turizme kazandırılması istiyorlar.

'NE ZAMAN YAPILDIĞINI BİLMİYOR'

Kayaların oyularak ne zaman yapıldığının belli olmadığını belirten Keşlik köyü sakini Asım Kaya (56), 'Ben çocukluktan itibaren burayı kilise olarak bilirim. Benim dedem 2004 yılında 94 yaşındayken vefat etti. O çocukken de burası varmış. Ondan yaşlısı yoktu, o yüzden kimse ne zaman yapıldığını bilmiyor. İçerisine girdik, birçok oda var ancak hepsinde birer delik açılmış. Defineciler gece gelip burayı eşiyorlar. Bu yüzden burası böyle çukurlarla dolu. Buranın araştırılmasını turizme kazandırılmasını istiyoruz. Kapısının yolu kapanmış durumda o yüzden yukarıya çıkamıyoruz' şeklinde konuştu.

Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem

'DEFİNECİLER GECE GELİYOR'

Tarihi hakkında çok az bilginin olduğunu belirten köy sakini Ömer Alan, 'Eskiden büyüklerimiz buraya keşiş yatağı derdi. Burada kim yaşadı bilmiyoruz. Defineciler gece geliyor ama geldiklerini kimse duymuyor. Buranın araştırmasını istiyoruz, buraya bir merdiven yapılsa içerisi aydınlatılsa burayı herkes görmek ister. Yukarıya çıktıhda içerisi oldukça manzaralı oluyor' şeklinde konuştu.

Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem
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