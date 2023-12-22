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E-Devlet’ten miras sürprizi: Hemen kontrol edin! Sizin de hiç bilmediğiniz varlıklarınız olabilir!

Hayatınızı değiştirecek olan o miras belki de e-Devlet sisteminizde saklanıyor olabilir. Daha önce hiç kontrol ettiniz mi? İşte belki de henüz daha haberinizin bile olmadığı miraslarınızı e-Devlet’ten öğrenme yolları…

Ekleme: 22.12.2023 - 14:00 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
E-Devlet’ten miras sürprizi: Hemen kontrol edin! Sizin de hiç bilmediğiniz varlıklarınız olabilir!
WebTapu ve e-Devlet üzerinden mirasçısı olduğunuz varlıklarınızdan haberdar olabileceğinizi biliyor muydunuz? Belki de henüz haberiniz bile yok, aklınızın ucundan bile geçmeyecek olan bir mirasın sahibi olabilirsiniz.

E-Devlet sistemi ile büyük şehirlere göç etmiş birçok kişinin miras sorgulama yöntemi ile hayatı değişiyor.

Tapu sistemlerinin dijital ortama aktarılmasına yönelik çalışmaların artması sonucunda WebTapu mirasçı olunan taşınmazların sorgulanması sistemini e-Devlet üzerinden 2022 yılında vatandaş kullanımına açıldı.

E-Devlet’ten miras sürprizi: Hemen kontrol edin! Sizin de hiç bilmediğiniz varlıklarınız olabilir!

Peki, sorgulamayı nasıl yapacaksınız…

Öncelikle e-Devlet üzerinden “Nüfus Kayıt Örneği” sorgulama hizmetinde yer alan ‘nüfus aile' seçeneği ile size miras bırakabilme ihtimali gördüğünüz üst soyunuzda yer alan kişi veya kişilerin T.C. Kimlik numaralarına ulaşmanız gerekiyor.

Bu işlemin ardından, WebTapu sistemine giderek “Mirasçısı olduğum taşınmazlar” sorgulama sekmesine geçiyoruz.

Bu sekmeye, size miras bırakabilme ihtimali bulunan üst soyunuzu T.C. kimlik numarasını girmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle adınıza henüz bilmediğiniz sizi adeta hazine bulmuşçasına sevindirecek olan miras var mı yok mu öğrenebilirsiniz.

Özellikle de 50 yaş üzeri kişiler, sizlerin üst soylarınızdan bir taşınmaz kalma ihtimali daha yüksek. Büyük dedelerinizden kalma çok büyük araziler üzerinde hak sahibi olma ihtimaliniz inanın hiç de azımsanılmayacak kadar olası.

Gençler için bu durum pek geçerli olmayabilir, ancak yaşlı aile üyeleriniz için çok değerli bilgiler edinebilirsiniz.
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