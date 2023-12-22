CNN dehşet veren yıkımı anlattı! Gazze’ye delik deşik olmuştu: Bin kiloluk yüzlerce bomba devasa kraterler yarattı!

İsrail'in Gazze katliamı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail'in soykırımında hayatını kaybeden Gazzelilerin sayısı 20 bini aşarken ABD medyasında çarpıcı bir analiz yayınlandı.CNN, 'Vietnam'dan beri görülmedi: Analizler, İsrail'in Gazze'ye yüzlerce bin kiloluk bomba attığını gösteriyor' başlık analizde Gazze'de yaşanan yıkımla ilgili çarpıcı gerçeklere yer verdi.CNN ve yapay zeka şirketi Synthetaic'in analizlerine göre derlenen haberde İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk aylarında bölgeye yüzlerce devasa bomba attığını belirtti.Her bir bombanın bin kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen CNN, söz konusu bombalardan yüzlerce atıldığının altını çizdi. Bin kiloluk her bombanın çapı 12 metreden daha büyük çukurlar açtığının belirtildiği analizde bomba etkisinin çapının işe 400 metreye yakın olduğu vurgulandı.Saldırıların ilk günlerine ait uydu görüntülerinin paylaşıldığı analizde bombaların neden olduğu 500'den fazla krater olduğu belirlendi. Bu bombaların 'ABD'nin Musul'da DEAŞ'a karşı attığı bombaların 4 katı ağırlığında' olduğu ayrıntısı da yer aldı.2 bin kiloluk söz konusu bombaların düştükleri noktadan 300 metre uzaklıktaki insanları da öldürecek kapasitede olduğunun altını çizen CNN, ölümlerin sayısının bu nedenle şoke edici biçimde yüksek olduğunu vurguladı.Oldukça dar bir bölge olan Gazze'deki nüfus yoğunluğunun fazla olmasından dolayı, atılan bombaların siviller üzerinde çok daha öldürücü bir etkiye sahip olduğu belirlendi.Eski ABD savunma istihbarat analisti ve eski BM savaş suçları araştırmacısı Marc Garlasco, İsrail'in Gazze saldırılarındaki bombardımanının yoğunluğunun 'Vietnam'dan bu yana görülmediğini' söyledi.Garlasco, 'Bir karşılaştırma yapmak için Vietnam savaşına dönmeniz gerekir' dedi. 'Her iki Irak savaşında bile hiçbir zaman bu kadar yoğun olmamıştı.'Uydu görüntülerinde tespit edilen kraterlerin 2 bin kiloluk bombalar yüzünden olduğu da açıklanırken İsrail'in MK-84 olarak bilinen büyük bombalardan oluşan geniş bir cephaneliği olduğunun altı çizildi. Konuya yakın iki kaynağa göre ABD, İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 5.400'den fazla MK-84 sağladı. Uzmanlar, 'Bu yıkımın büyük bir kısmı, ABD'de üretilen bombalarla gerçekleştiriliyor. Gazze'deki yıkım ne yazık ki ABD tarafından imzalandı' ifadelerini kullandı.