Borsa İstanbul'da flaş gelişme: Yeni endeks duyuruldu

Borsa İstanbul tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verildi.Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer alıyor.BIST 500 Endeksi 01.11.2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22.12.2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlandı.Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;"Borsamız tarafından 22.12.2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir.Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer almakta olup, BIST 500 Endeksi 01.11.2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22.12.2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlamıştır."