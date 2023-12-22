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Beyaz Gazete
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Bahçelievler'de İETT otobüsü ambulansa çarptı

Hemen hemen her gün karşılaştığımız İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü kalp krizi vakasına giden ambulansa çarptı.

Bahçelievler'de İETT otobüsü ambulansa çarptı
Ekleme: 22.12.2023 - 08:58 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Bahçelievler'de İETT otobüsü ambulansa çarptı
İBB yönetimi CHP'li Ekrem İmamoğlu'na geçtikten sonra İETT kazaları ve arızaları gündemden düşmez oldu. İstanbulluya ulaşımı rahatlatacağım sözü veren İmamoğlu, ulaşımı daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.

Gündemde Sayıştay raporunda tespit edilen İETT ile ilgili usulsüzlükler de varken yeni bir kaza haberi Bahçelievlerden geldi.

Bahçelievler'de İETT otobüsü ile vakaya giden ambulans kaza yaptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Bahçelievler'de İETT otobüsü ambulansa çarptı

Olay, 21.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. H.A.'nın kullandığı 34 NL 7039 plakalı İETT otobüsü, Şirinevler istikametinde seyir halindeyken, kalp krizi vakasına gittiği öğrenilen H.L.'nin kullandığı 34 GVG 773 plakalı ambulansa çarptı. İETT otobüsünün ambulansı fark etmeyerek çarptığı iddia edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
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