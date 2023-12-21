  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AYM'den Can Atalay kararı!

Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki milletvekili Can Atalay’ın, hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruda da ihlal kararı verdi.

AYM'den Can Atalay kararı!
Ekleme: 21.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
AYM'den Can Atalay kararı!
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvurmuştu.

GENEL KURUL'A SEVK EDİLMİŞTİ

Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz günlerde başvuruyu birinci bölümde görüşerek oy birliği ile Genel Kurula sevk etmişti.

BAŞVURU BUGÜN GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ

Can Atalay'ın avukatları tarafından, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı'nın, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği iddiasına ilişkin yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da görüşüldü.

İKİNCİ KEZ İHLAL DEDİ

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 19. maddesinde güvence altına alınan 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın 3 karşı oy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verdi.

HAK İHLALİ İDDİASIYLA AYM'YE BAŞVURDU

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilmişti. Atalay'ın, 'milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi' talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazandığı gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştı.

AYM 'İHLAL' DEDİ

Sürecin devam ettiği sırada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. AYM de başvuruyu kabul ederek oy çokluğuyla 25 Ekim'de Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM'nin kısa kararı Gezi davasına bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Can Atalay'ın avukatları tahliye başvurusu yaparken Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı daireye göndermişti.

YARGITAY İHLAL KARARINA UYULMAMASINA KARAR VERDİ

Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetmişti.

İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Ankara'da vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti: 5 yıldır tek bir hizmetini görmedik
İsrail ‘Rum planı’ için harekete geçti! O bahaneyle işgal tamamlanacak: İşte skandal planın detayları!
JPMorgan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye geri adım atmayacak
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti
İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na bir yumruk daha! Oktay Vural yerden yere vurdu: Yok öyle yağma
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor