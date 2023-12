AYM'den Can Atalay kararı!

Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki milletvekili Can Atalay’ın, hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruda da ihlal kararı verdi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvurmuştu.GENEL KURUL'A SEVK EDİLMİŞTİYüksek Mahkeme, geçtiğimiz günlerde başvuruyu birinci bölümde görüşerek oy birliği ile Genel Kurula sevk etmişti.BAŞVURU BUGÜN GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLDÜCan Atalay'ın avukatları tarafından, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı'nın, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği iddiasına ilişkin yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da görüşüldü.İKİNCİ KEZ İHLAL DEDİYüksek Mahkeme, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 19. maddesinde güvence altına alınan 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın 3 karşı oy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verdi.HAK İHLALİ İDDİASIYLA AYM'YE BAŞVURDUCan Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilmişti. Atalay'ın, 'milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi' talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazandığı gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştı.AYM 'İHLAL' DEDİSürecin devam ettiği sırada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. AYM de başvuruyu kabul ederek oy çokluğuyla 25 Ekim'de Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM'nin kısa kararı Gezi davasına bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.Can Atalay'ın avukatları tahliye başvurusu yaparken Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı daireye göndermişti.YARGITAY İHLAL KARARINA UYULMAMASINA KARAR VERDİCan Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetmişti.