Ankara'da vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti: 5 yıldır tek bir hizmetini görmedik

Ankara'da protokol yolunda yaşanan yoğunluğu rahatlatmak adına 2017 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan yol ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde atıl duruma getirildi. Yenimahalle, İvedik Organize Sanayi (OSTİM), Keçiören'in Bağlum mahallesi ve havalimanı güzergâhlarını kapsayan yolun Bağlum da kalan kısmına 5 yıldır tek bir çivi çakılmadığı görüldü.Yavaş'ın 5 yıldır söz konusu bölgeye tek bir hizmet götürmediğinin söyleyen mahalle sakinleri, yolun Yenimahalle tarafında kalan kısmının CHP'li olduğu için bitirildiğini ancak bu Bağlum tarafının da AK Partili belediyede olduğu için bitirilmediğini söyleyerek tepki gösterdiler.Göreve geldiğinde rozetsiz belediye başkanlığı yapacağını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı ayrımcılığa tepki geldi.AK Parti Belediyeciliği döneminde protokol yolunu rahatlatması amacıyla yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan yola Mansur Yavaş döneminde tek bir çivi çakılmadı. Güzergâh olarak Yenimahalle, İvedik Organize Sanayi (OSTİM), Keçiören'in Bağlum mahallesi ve havalimanı güzergâhlarını kapsayan yolun Yenimahalle tarafında kalan kısmı CHP'li belediye diye tamamlanırken Bağlum ve diğer güzergahlar AK Partili belediye diye atıl durumda bırakıldı.Tüy bitmemiş yetim hakkı ve kul hakkını savunacağını söyleyen Yavaş'ın milli serveti ziyan ettiği görüldü. Göreve gelmeden önce rozetsiz belediye başkanı olacağını söyleyen Yavaş'ın yaptığı ayrımcılığa Keçiören'in Bağlum mahallesi sakinleri tepki gösterdi.Bağlumlu vatandaşlarla bir araya gelerek yola ilişkin bilgiler alan ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, 'Bu yol 7 yıl önce ciddi bir vizyon proje olarak başlandı. Protokol yolundan başlayıp, Keçiören Bağlum'un üzerinden İvedik Organize Sanayi Bölgesine bağlanması planlanıyordu. Yol 50 metre genişliğinde tasarlandı. Yolun yüzde 80'i tamamlandı. Bir iki rötuş yapılıp asfaltlanıp vatandaşın hizmetine sunulacaktı.Ancak 7 yıldır burası bu olduğu gibi duruyor. Biz bu konuyu birkaç defa dile getirdik. Yolu yapacaklarına dair söz de verdiler ancak hala bir adım atılmış değil. Bu durum vizyon eksikliğinden, Mansur Yavaş'ın iş bilmemezliğinden, hizmet etmeyi istememesinden kaynaklıdır. Mansur Yavaş bu yolu görev süresi içerisinde bitirmiş olsaydı bugün protokol yolunda yaşanan trafik rahatlamış olacaktı.O yol üzerinde yapılması istenen çalışmalar da yapılacaktı. Ancak çalışmaya gönlü olmadığından, ufku olmadığından ne yazık ki CHP belediyeciliği ve Mansur Yavaş belediyeciliği sınıfta kaldı. Yüzde 80'i tamamlanmış yolun üzerinde şu anda hayvan gübresi, alkol şişeleri ve derin oyunlar mevcut. Allah İzin verirse AK Parti olarak önümüzdeki seçimlerde tekrar göreve geldiğimiz zaman 1 yıl içerisinde bu yolu tamamlayıp açılışını yapacağız.Mansur Yavaş 5 yıldır sadece algı belediyeciliği yapmaktan öteye gidemedi. Vatandaşa verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi. Yapılan yolsuzlukların haddi hesabı yok. Elindeki bütçe ile işçilerin maaşlarını ödeyemedi gelip meclisten borçlanma yetkisi istedi. Ankara bu hale getirilmemeliydi.' dedi.Vatandaş Resul Demirtaş, 'Şu anda bulunduğumu yerde 50 metre genişliğinde bir yol var. ABB tarafından 5 yıldır bu yol yapılmadı. Sadece bu yol değil Bağlum'un her yeri aynı durumda. Yollarımız atıl durumda çöp, çukur dışında başka bir şeyimiz yok. 5 yıldır Sayın Yavaş buraya hiçbir hizmette bulunmadı. Bu bahsi geçen yolun yapımı 2017 yılında eski ABB yönetimi tarafından yapılmaya başlandı. Ancak işe başlayan yönetim gittikten sonra ne yazık ki yol bu hale getirildi. Yolun Yenimahalle tarafında kalan kısmın bitirildiğini gördük ancak burası ile alakalı bir adım atılmadı. Sırf orası CHP'li belediye diye hizmet edilirken burası AK Partili diye mahrumiyet bölgesi ilan edildi. Mansur Yavaş aklınca bizi cezalandırdığını sanıyor ancak önümüz seçim. Oy pusulası önümüze geldiği zaman kimin kimi cezalandıracağını göreceğiz. Ankara'ya 5 yıldır bir şey katamadılar. Bunların tek hizmeti çöp, çukur.' ifadelerini kullandı.Serkan Kılıçarslan ise, 'Bu yol havalimanı ve Yenimahalle arasında bir köprü görevi görecekti. Ancak proje 5 yıldır bitirmedi. Sadece Yenimahalle tarafının yapıldığını gördük. Sır Keçiören Belediyesi AK Partili olduğu için bizi görmezden geliyorlar. Yol 5 yılda hafriyat yığını, alkol şişeleri, hayvan gübreleri ile dolduruldu. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz şu anda. 5 yıldır bu yolun tamamlanması için defalarca ABB'ye dilekçe verdik, telefonla şikayetlerimizi ilettik. Ancak hiçbir adım atmadılar. Sayın Yavaş seçildiği zaman herhangi bir siyasi ayrım yapmadan, rozetsiz belediye başkanlığı yapacağını söylemişti. Ancak 5 yıldır biz siyasi mobbinge maruz bırakılıyoruz. Üvey evlat muamelesi görüyoruz. Kendi belediyeleri hizmet alırken utanmasalar bizim elimizdekileri alacaklar.' şeklinde konuştu.Ahmet Demirkan da şunlar söyledi; 'Mansur Yavaş göreve geldiği günden beri burası böyle duruyor. Yenimahalle-İvedik tarafında kalan yol bitirilirken burası görmezden geliniyor. ABB ne yazık ki Bağlum'u mahrumiyet bölgesi ilan etmiş durumda. Aslında Bağlum gelişime müsait bir yer. Ankara'ya değer katacak bir bölge burası. Ancak Mansur Yavaş burayı değerlendirmek yerine atıl hale getirmeye çalışıyor. Buradan Mansur Yavaş'a ciddi bir oyda çıktı. Ama şu anda oy verenler dahi pişman. Biz artık kim hizmet ederse ona oy vereceğiz. İki gün sonra seçimler var. Mansur Yavaş kapımıza gelip oy isteyecek. Ben o zaman kendisine soracağım 'Bana ne hizmet ettin' diye. 5 yıldır ne yapmış ki buraya. Bağlum'un içindeki caddeler de köy yollarından beter halde. 2019 yılında yaptığı ortaklıkta kimlerle beraberse gitsin onlardan oy istesin. CHP'den aday olan bir insanın ülkücü olduğuna inanmıyorum. Ülkücü adam CHP'den aday olamaz'