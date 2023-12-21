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9 günlük ara tatilden sonra 3 günlük tatil müjdesi! Okullar haftaya kapanıyor! Okul öncesi, öğretmenler, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar...

Milyonlarca öğrenciyi ve öğretmenleri ilgilendiriyor, peş peşe yeni gelişmeler belli oldu. Yarıyıl tatili, 2. dönem ara tatili ve yılbaşı tatili ile ilgili birçok detay tek tek netleşti. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin, ''Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili açılmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız.'' dedi. İşte son gelişmeler...

Ekleme: 21.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
9 günlük ara tatilden sonra 3 günlük tatil müjdesi! Okullar haftaya kapanıyor! Okul öncesi, öğretmenler, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar...9 günlük ara tatilden sonra 3 günlük tatil müjdesi geldi. Öğrenciler yılbaşı dolayısıyla hafta sonu dahil 3 gün tatil yapacak. Ayrıca son dönemde gündemde olan müfredat değişikliği ile ilgili gelinen son aşama hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

YILBAŞI TATİLİ GELİYOR: HAFTA SONU DAHİL 3 GÜN SÜRECEK

1 Ocak gününün resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

1 Ocak Pazartesi gününe denk geldiği için kendisinden önceki cumartesi ve pazar günleri de hesaba katıldığında üç gün tatil imkanı doğuyor.

Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm sınıfları kapsayacak şekilde müfredat değişikliği için çalışmalarda sona yaklaştıklarını ve bir sonraki Kabine toplantısına kadar detayları paylaşacaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti;

Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili açılmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız.

9 günlük ara tatilden sonra 3 günlük tatil müjdesi! Okullar haftaya kapanıyor! Okul öncesi, öğretmenler, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar...

Gelecek yıldan itibaren kademeli uygulanmaya başlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde hazırlıklarını yürüttüğü yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bu yılın haziran ayında başladı.

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde yürütülen yeni müfredat süreci kapsamında, bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerde komisyonlar oluşturuldu.

Komisyonların akademisyenler, eğitim paydaşları, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin aralarında olduğu geniş katılımla düzenlediği çalıştaylarda, müfredatın yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

9 günlük ara tatilden sonra 3 günlük tatil müjdesi! Okullar haftaya kapanıyor! Okul öncesi, öğretmenler, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar...

Sadeleştirme gerekliliği öne çıktı

Bakanlığın müfredat değişikliği çalışmalarını yürüten ilgili genel müdürlükler de haziran ayından bu yana ayrıca çok sayıda çalıştay düzenledi. Bu çalıştaylarda da akademisyenlerden eğitim paydaşlarına, eğitim yöneticilerinden öğretmenlere çok geniş kesimden müfredatla ilgili görüşler alındı ve raporlandı.

MEB'in yeni müfredat değişikliğinin detaylarının bir sonraki Kabine toplantısına kadar açıklanması bekleniyor.

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

9 günlük ara tatilden sonra 3 günlük tatil müjdesi! Okullar haftaya kapanıyor! Okul öncesi, öğretmenler, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar...

Müfredatta sadeleştirme vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, 'Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak.' bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

9 günlük ara tatilden sonra 3 günlük tatil müjdesi! Okullar haftaya kapanıyor! Okul öncesi, öğretmenler, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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