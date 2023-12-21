  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

47 ilde 40'ıncı 'Narkogüç' darbesi: 376 zehir taciri ile 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-40” operasyonunda; 1 ton 156 kilogram uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 376 şüpheli zehir taciri yakalandı.

47 ilde 40'ıncı 'Narkogüç' darbesi: 376 zehir taciri ile 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ekleme: 21.12.2023 - 08:43 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
47 ilde 40'ıncı 'Narkogüç' darbesi: 376 zehir taciri ile 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan 'zehir tacirlerine' yönelik 47 ilde düzenlenen Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 dedektör köpeğin katılımıyla aralarında Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 47 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Batman, Yozgat, Afyonkarahisar, Hatay, Trabzon, Mersin, Konya, Gaziantep, Denizli, Diyarbakır, Manisa, Yalova, Kütahya, Adıyaman, Malatya, Antalya, Muğla, Isparta, Elazığ, Bolu, Mardin, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Kırıkkale, Çanakkale, Şırnak, Çorum, Siirt, Kırşehir, Zonguldak, Karaman, İstanbul, Aydın, Kahramanmaraş ve Van olmak üzere 48 ilde yapılan 'NARKOGÜÇ-40' Operasyonunda 376 şüpheli Zehir Taciri yakalandı!

Operasaon kapsamında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ise şöyle;

 İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

12 kg eroin,

2 kg metamfetamin ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

222 kg skunk ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

23 kg afyon sakızı ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı.
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

11 kg 500 gr metamfetamin ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı.

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

1 milyon 212.000 adet uyuşturucu hap,

39 kg toz Captagon ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı.

Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

160.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

6 kg 500 gr metamfetamin,

Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

12 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

781 kg esrar ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 kg 430 gram skunk,

65 gram metamfetamin,

Muhtelif miktarda esrar ve sentetik hap ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

6.580 adet sentetik ecza,

Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

Zehir Taciri yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

10.738 adet sentetik uyuşturucu hap,

244 gram metamfetamin,

Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

Zehir Taciri tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

3 kg eroin,
10 kg esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;

adet ruhsatsız tabanca,

adet tüfek ve

adet hassas terazi ele geçirildi.
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Ankara'da vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti: 5 yıldır tek bir hizmetini görmedik
İsrail ‘Rum planı’ için harekete geçti! O bahaneyle işgal tamamlanacak: İşte skandal planın detayları!
JPMorgan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye geri adım atmayacak
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti
İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na bir yumruk daha! Oktay Vural yerden yere vurdu: Yok öyle yağma
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor