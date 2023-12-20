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Nur Viral'de gözyaşları içinde anlattı! 'Kocam aldatmasını kabullenmemi istiyor'

Hayatta Her Şey Var Programı'na bağlanan kadın izleyici, eşinin kendisini aldattığını anlattı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan kadının anlattıklarını, Nur Viral büyük bir üzüntüyle dinledi.

Ekleme: 20.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Nur Viral'de gözyaşları içinde anlattı! 'Kocam aldatmasını kabullenmemi istiyor'Gündüz kuşağının sevilen programı 'Hayatta Her Şey Var' Beyaz TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Nur Viral'in sunduğu programda, birbirinden farklı konuklar vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor. Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'nın stüdyo konuğu olduğu günlerde de özellikle kadınlar yayına bağlanarak adeta dertleşiyor.

Bunların birçoğu da evliliklerdeki aldatılma olayları oluyor.

'Beni böyle kabul ediyorsan bu evliliği sürdürelim'

Bunun bir örneği de bugün yaşandı. Yayına bağlanan bir kadın Viral ve Yabancı ile dertleşerek yaşadığı olayı şöyle anlattı:

Akşam geldi oturdu. İlk söylediği ‘Evet ben bunların hepsini yaptım, seni aldattım. Ama beni böyle kabul ediyorsan bu evliliği sürdürelim.' Buna nasıl cevap verilir…

'Onu kabul edemiyorum'

İzleyicinin ağlamasına dayanamayan Viral, “Acınızı çok hissediyorum. Bir kadın için çok zor… ben şunu öğrenmek istiyorum, kocanız kaç yaşında ve bu konuşmayı yaptıktan sonra evliliğiniz ne durumda?' ifadelerini kullandı.

Kadın da, 'Yok gitti o konuşmadan sonra. Oraya soruyoruz yok nereye gittiği belli değil.' dedi. Yabancı da, 'Ağlamaya devam ederseniz derdinizi tam anlayamayız. Siz bir sakinleşin derin bir nefes alın. Acı çekiyorsunuz, üzülüyorsunuz. Eşinizle tekrar yeni bir sayfa açmak istiyor musunuz?' sorusunu sordu.

İzleyici de, 'Her şey gözümün önüne geldiği için onu kabul edemiyorum artık.' yanıtını verdi.

Nur Viral'de gözyaşları içinde anlattı! 'Kocam aldatmasını kabullenmemi istiyor'

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