Galatasaray'da orta saha gündemi! Real Madrid'den geliyor

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, orta saha transferi için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.Ara transfer döneminde orta sahaya mutlaka takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos'u gündemine almıştı.Ndombele'den umudu kesen Okan Buruk, Sergio Oliveira'nın da sakatlanmasının ardından bu transfere yeşil ışık yaktı.Buruk, yönetime Ceballos'u takımda görmekten memnuniyet duyacağını iletti.Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, orta saha transferi için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.Ara transfer döneminde orta sahaya mutlaka takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos'u gündemine almıştı.Ndombele'den umudu kesen Okan Buruk, Sergio Oliveira'nın da sakatlanmasının ardından bu transfere yeşil ışık yaktı.Buruk, yönetime Ceballos'u takımda görmekten memnuniyet duyacağını iletti.Galatasaray, 27 yaşındaki İspanyol oyuncu için önümüzdeki günlerde Real Madrid'le temasa geçecek ve transferi bitirmeye çalışacak.Dani Ceballos, bu sezon Real Madrid'de 10 maça çıktı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Ceballos'un Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.