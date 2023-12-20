Afyonkarahisar'da dehşet: Silahla vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da dehşet gecesi...Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un kent merkezine bağlı Çağırbağ beldesinde bulunan baba evine giderek çocuğunu görmek isteyen M.M.T. ile Havva Şenol arasında tartışma yaşandı.Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T. sokak ortasında eski karısı Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’ın üzerine pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak saatlerce delil aradı.Olay sonrası kaçan M.M.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşerilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.M.M.T. ve Havva Şenol'un çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.