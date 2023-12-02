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Yargıtay’dan işçiye izin müjdesi: Dikkat! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren emsal nitelikteki karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden çıktı. Sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşeceğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme; bu miktarın işçinin son maaşı üzerinden ödeneceğine hükmetti. İşçinin çalıştığı hafta tatillerinin biriktirilerek kullandırılıp yıllık izinden mahsup edilemeyeceğine dikkat çekti.

Ekleme: 2.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 2.12.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay’dan işçiye izin müjdesi: Dikkat! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. İşten çıkarılan vinç operatörü, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Fazla çalışma yapmasına, ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatillerinde çalışmasına rağmen karşılığının ödenmediğini ve yıllık izin alacağının bulunduğunu ileri sürdü.

Yargıtay’dan işçiye izin müjdesi: Dikkat! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık izin ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti ve bakiye ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı avukatı, davacının alacaklarının eksiksiz ödendiğini, bu hususun banka kayıtları ve özlük dosyası içeriğindeki belgelerle sabit olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

Yargıtay’dan işçiye izin müjdesi: Dikkat! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Mahkeme; davacıya ihbar süresini kullandırdığını ispat edemediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı, davacının ödenmeyen alacaklarının bulunduğu gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Yargıtay’dan işçiye izin müjdesi: Dikkat! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Taraf avukatları kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, hesaplamaların bordrolar nazara alınarak yapıldığından tespit edilen alacak kaleminden hakkaniyet indirimi yapılmasının yerinde olmadığı, davacıya yapılan ödemenin hesaplanan izin alacağından mahsubu gerektiği gerekçeleriyle davacı ve davalının istinaf başvurularının ayrı ayrı kabulüne hükmetti.

Karar her iki taraf avukatı tarafından temyiz edilince devreye bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Haftalık izin oyununa dikkat

Emsal nitelikteki kararda, kullandırılmayan haftalık izinlerin yıllık izin süresinden düşürülemeyeceğinin vurgulandığı kararda; 4857 sayılı Kanun'un 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Yargıtay’dan işçiye izin müjdesi: Dikkat! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshinin şart olduğunun dile getirildiği kararda şöyle denildi:

'İş sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığının imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Dosyada, davacının imzasının bulunduğu 15'er günlük izin talep formları bulunmaktadır. Yargılama sırasında davacı asılın izin talep formuna karşı beyanı alınmış, davacı beyanında bu izinlerin biriken hafta tatilleri için verildiğini belirtmiştir. Davacının ayrıca hafta tatili alacağını talep etmesi ve bu alacağının hüküm altına alınmış olması da dikkate alındığında imzasının bulunduğu bu yıllık izin belgelerinin dikkate alınarak yıllık izin alacağının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Hatalı değerlendirme ile hüküm kurulması bozma nedenidir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.'

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