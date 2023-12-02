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TikTok lisans iptali gündemde! Temsilcisi komisyona çağrılmıştı! TV

Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik her türlü girişim tek tek bertaraf ediliyor. Sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok için lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunu söyledi. Platformun Türkiye ve Avrasya temsilcisinin 7 Aralık'ta komisyona çağrıldığını anımsatan Yayman, konuyla ilgili devam eden bir torba yasa hazırlığı içerisinde olduklarının bilgisini de verdi.

Ekleme: 2.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 2.12.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
TikTok lisans iptali gündemde! Temsilcisi komisyona çağrılmıştı! TV
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

TikTok lisans iptali gündemde! Temsilcisi komisyona çağrılmıştı! TV

TİKTOK LİSANS İPTALİ GÜNDEMDE

Sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman komisyonda TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahsetti. TikTok için lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunu söyleyen Yayman, 7 Aralık da platformun Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen'in komisyona çağrıldığını da anımsattı.

TikTok lisans iptali gündemde! Temsilcisi komisyona çağrılmıştı! TV

TİKTOK TEMSİLCİSİ KOMİSYONA ÇAĞRILDI

Yayman, TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtip, 'TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak' dedi.

TikTok lisans iptali gündemde! Temsilcisi komisyona çağrılmıştı! TV

TORBA YASA GELİYOR

Yayman konuyla ilgili devam eden bir torba yasa hazırlığı olduğuna vurgu yaparak, 'Başta TikTok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM'de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır' şeklinde konuştu.

LİSANS İPTALİ GÜNDEMDE

Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: 'Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim.'
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