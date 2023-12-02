Karıncalanma nedeniyle hastaneye gitti milyonda bir görülen hastalık çıktı: Tedavisi yok

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Tuncer Demirezen'in bacakları 80 santimetre çapına ulaştı.Çeşitli tedaviler uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. Diz kapağının altından itibaren her yıl 5 ila 7 santim büyüyen Demirezen'in hayatı alt üst oldu.25 yıldır hastalıkla mücadele ediyorHastalığın 25 yıl önce ayağında ufak bir şişlikle başladığını ifade eden Tuncer Demirezen, 'Her yıl 5 ile 7 santimetre arası büyüyordu. Bu yıl yine 7 santimetre büyüdü. Seneye tahminim 5 santimetre büyüyecek. Zor, yani artık ağrılar artmaya başladı' dedi.Tedavisi için birçok ile gittiğini ifade eden Demirezen, 'İstanbul'dan tut Ankara, Kayseri yani gezmediğim yer kalmadı. Çaresini bulamadım. Fil hastalığı beyaz kan damar tıkanıklığı. Beyaz kan damarı tıkalı olduğu için dolaşım olmadığı için şişkinlik yapıyor. Diz kapağından aşağıda şuanda. Umarım yukarılara çıkmayacak. Çok küçük bir büyüklükte başladı, ayağımın üst tarafından başladı. O zaman ayakkabılar oluyordu, şimdi olmuyor. Pantolon ve ayakkabı diktiriyoruz. Geçen ölçtük 80 santimetre büyüklüğünde. Hazır pantolonu 5 tane alıyoruz 3 tane çıkıyor. 5 tane pantolon veriyorum 3 tane geri alabiliyorum' şeklinde konuştu.