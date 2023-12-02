İstanbul Valiliği'nden uyarı! Sert esecek

İstanbul'da bugün kuzey ilçelerinde beklenen fırtına sebebiyle Meteoroloji sarı kodlu uyarı geldi. Ülkenin büyük bir bölümünde kendisini iyiden iyiye hissettiren kış sebebiyle fırtına ve yağışlar şiddetli bir şekilde devam ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Beklenen fırtına nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.İstanbul Valiliği, beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın yarın güney ve güneybatıdan kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.