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İstanbul Valiliği'nden uyarı! Sert esecek

İstanbul'da bugün kuzey ilçelerinde beklenen fırtına sebebiyle İstanbul Valiliği'nden ve Meteorolojiden arka arkaya uyarı geldi. Yurt genelinde rüzgarın fırtına olarak (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ekleme: 2.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 2.12.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği'nden uyarı! Sert esecekİstanbul'da bugün kuzey ilçelerinde beklenen fırtına sebebiyle Meteoroloji sarı kodlu uyarı geldi. Ülkenin büyük bir bölümünde kendisini iyiden iyiye hissettiren kış sebebiyle fırtına ve yağışlar şiddetli bir şekilde devam ediyor.

İSTANBUL'A UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Beklenen fırtına nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

'OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN'
İstanbul Valiliği, beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın yarın güney ve güneybatıdan kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

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