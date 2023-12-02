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Antalya’daki korkunç ölüm: 7 yaşındaki Mihriban göçük altında kaldı!

Antalya'nın Finike ilçesinde bankta oturan 4 çocuğun üzerine 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Göçük altında kalan 7 yaşındaki Mihriban Kaftanlı hayatını kaybederken, Serkan Can Burul (6) yaralandı. Korkunç olayda 2 çocuğun ise duvarın altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 2.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 2.12.2023 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Antalya’daki korkunç ölüm: 7 yaşındaki Mihriban göçük altında kaldı!
Antalya'yı yasa boğan olay önceki gün, saat 16.00 sıralarında Finike ilçesine bağlı Gökbük Mahallesi'nde Gökbük İlkokulu öğrencileri Mihriban Kaftanlı, Serkan Can Burul ve 2 arkadaşı okul çıkışı, birlikte evlerinin yakınındaki yol kenarındaki banklarda oturdular.

Çay kenarındaki bir eve ait istinat duvarının yanında bulunan banka oturan 4 arkadaşın üzerine, 5 metrelik taş duvar bir anda yıkıldı. Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul göçük altında kalırken, diğer çocuklardan biri koşarak uzaklaşırken, diğeri ise üzerine devrilen birkaç parça taşın altından çıkıp kurtulmayı başardı.

Antalya’daki korkunç ölüm: 7 yaşındaki Mihriban göçük altında kaldı!

2 SAATTE ÇIKARILABİLDİ
Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul'u çıkarmak için zamana karşı çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul göçük altında çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mihriban ve Serkan bekleyen ambulansa kondu.

Antalya’daki korkunç ölüm: 7 yaşındaki Mihriban göçük altında kaldı!

HASTANEDE KURTARILAMADI
Ambulansa alınan 2 çocuk Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mihriban Kaftanlı, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Serkan Can Burul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi. Mihriban Kaftanlı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Antalya’daki korkunç ölüm: 7 yaşındaki Mihriban göçük altında kaldı!

Burada yapılan otopsinin ardından minim Mihriban'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Gökbük Mahalle Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya’daki korkunç ölüm: 7 yaşındaki Mihriban göçük altında kaldı!

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaşanan üzücü olayın ardından Finike Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekibi, inşaatçı bilirkişi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapıldı. Diğer yandan yıkılan duvarın arazi sahibi tarafından 2 yıl önce yenilendiği son yağışların ardından göçüğün meydana gelmesine dikkat çekildi.
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