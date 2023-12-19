Yer Gaziantep! Derede bebek cesedi bulundu: Daha 4-5 aylık!

Gaziantep Şehitkamil'de polis ekipleri gelen ihbarı değerlendirdi. Allaben Deresi üzerinde 4-5 aylık bir bebek cesedinin olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bebeğin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Tüfekçi Yusuf Bulvarı mevkiinde bulunan Allaben Deresi'nde vatandaşların ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda bebek cesedi bulunduOlay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. 4-5 aylık erkek bebek cesedinin gece saatlerinde bu noktaya bırakıldığı tahmin edilirken bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.