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Yarıçıplak yürüyen mankene pankart soruşturması

İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde her gün yarı çıplak vaziyette yürüyüşe çıkarak Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomeni ve manken Melisa Aydınalp bu kez sokakta “Memelere özgürlük” pankartıyla yürüdüğü için gözaltına alındı. Aydınalp, “Hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan adli makamlarca yurt dışına çıkmama şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ekleme: 19.12.2023 - 13:11 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Yarıçıplak yürüyen mankene pankart soruşturmasıKadınlara şiddet gösterilip öldürülmelerine dikkat çekmek amacıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adı altında her gün Kadıköy sokaklarında yarı çıplak gezen manken Melisa Aydınalp, bu kez "Memelere özgürlük" yazılı pankartını alıp sokaklara çıktı. Kadıköy'de pankartla yürüyüp protesto yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"MEMELERE ÖZGÜRLÜK" PANKARTINA SORUŞTURMA

Manken Aydınalp'in bu hareketi birçok kişinin tepkisini çekerken genç manken hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli manken emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

"NE ZAMAN YÜRÜYÜŞ YAPSAM GÖZALTINA ALINIYORUM"

Savcılık, şüpheli Melisa Aydınalp'i adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik sorgusunda videodaki kişinin kendisi olduğunu söyleyen Aydınalp, "Protesto hakkımı kullanmak amacıyla yürüyüş yaptım. Bu arada arkadaşım da beni çekti. Vücudumun herhangi bir yeri de açık değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman böyle normal kıyafetimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da etkiliyor. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" dedi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTIYLA SERBEST

Hakimlik, sorgusunun ardından şüpheli Melisa Aydınalp'in yurt dışına çıkmama ve haftanın 3 günü imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
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