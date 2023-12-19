TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kuveyt'e taziye ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu ile Kuveyt'e geldi. Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem El Ahmed El Cabir El Sabah ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez karşıladı.Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda bir araya gelen Kurtulmuş, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti. Kurtulmuş, Emir Şeyh Nevvaf'ın vefatından dolayı Kuveyt halkına da başsağlığı diledi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Kuveyt ziyaretine ilişkin, 'Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatı üzerine geldiğimiz Kuveyt'te, yeni Emir Şeyh Miş'al El Ahmed El Cabir El Sabah'a; Sayın Cumhurbaşkanımız, şahsım ve milletimiz adına taziyelerimizi ilettik. Kıymetli aile efradına ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Merhum Şeyh Nevvaf'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, Kuveyt Devleti'nin yeni Emiri Şeyh Miş'al'e üstün muvaffakiyetler diliyoruz' dedi.