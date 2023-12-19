FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli Mersin, Karaman ve Kocaeli'nde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.