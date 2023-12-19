Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Karadeniz'deki erozyon tehlikesi her geçen gün daha da artıyor. Hırçın Karadeniz'in parça parça yuttuğu bölgede taş dolgu ile önlem alınması planlanıyor. Kıyı erozyonu bölgedeki işletme ve evler için tehdit oluştururken, kumsal kısmı hızla yok olmaya devam ediyor. Ekipler, Karadeniz'in parça parça yuttuğu Karasu'da, Sahil Park'ın duvarına kadar dayanan dalgalara taş dolgu ile önlem almaya çalışıyor. Peki Karadeniz'i tehdit eden kıyı erozyonu nedir, nasıl oluşur? Kıyı erozyonunun etkileri neler? Detaylar haberimizde...

Hafta sonu meydana gelen yağış ve etkili olan rüzgarın ardından kıyı erozyonu Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde etkisini artırdı.Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinin sahil kesiminde devam eden kıyı erozyonuyla birlikte Hırçın Karadeniz'in parça parça yuttuğu ilçede taş dolgu ile erozyonun önüne geçilmesi planlanıyor.Kıyı erozyonu bölgede bulunan işletme ve evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor.Hırçın Karadeniz'in parça parça yuttuğu ilçede ekipler, Sahil Park'ın duvarına kadar dayanan dalgalara taş dolgu ile önlem almaya çalışıyor.Kıyı erozyonu, kıyıda bulunan; kumsal, kum tepeleri ve katmanların, dalga hareketleri, gelgitler ve sert rüzgarlar tarafından aşındırılmasıdır.Kıyı şeridinin karaya doğru çekilmesi, mevsim ve diğer kısa vadeli döngüsel süreçler üzerinden ölçülebilir ve tanımlanabilir. Kıyı erozyonu, hidrolik hareket, aşınma, rüzgâr, su, doğal veya doğal olmayan diğer kuvvetlerin etkisi ve korozyonundan kaynaklanır.Kıyı erozyonu, kıyıda yaşayan insanlar için çok büyük sorunlar doğurmaktadır. Erozyon ABD kıyıları boyunca önemli maddi manevi kayıplara yol açmaktadır. Erozyonun engellenmesi ve karşılaşılan hasarın önüne geçmek için her yıl çok büyük miktarlarda harcama yapılır. Genelde çoğu kıyı yerleşimlerindeki sorunda, kıyılardaki yoğun kentsel gelişimin sürmesidir. Bu gelişim sürdükçe kıyı çizgisindeki erozyonun artması kaçınılmazdır.