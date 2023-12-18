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Dilan Polat soruşturması derinleşiyor! ‘Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 kişi ifade verecek

Fenomen Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi notuyla paylaştığı karede bulunan 13 ismin, mal varlıklarına ilişkin ifade vermek için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmesi istendi.

Ekleme: 18.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Dilan Polat soruşturması derinleşiyor! ‘Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 kişi ifade verecek
Türkiye'nin konuştuğu fenomenler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat ile başlayan soruşturma birçok sosyal medya fenomenine uzandı.

Polat çifti şimdilerde parmaklıklar ardında dava gününü beklerken, birlikte güzellik sektörüne girdikleri isimler ise süreci diken üstünde takip ediyor.

Son olarak yaşanan gelişmede Dilan Polat'ın 2019 yılında ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak paylaştığı karedeki şüphelilerin, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alınması talep edildi.

Başsavcılık, MASAK raporunda tespiti yapılan mal varlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ivedi şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi.

Masadaki isimler

Fotoğrafta Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan yer alıyor.

Ne olmuştu?

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın, bir dönem yakın ilişkiler kurduğu isimler de benzer suçlarla mercek altına alındı.

Bu fenomenlerin en büyük ortak özelliği ise kısa zaman içerisinde büyük mal varlıklarının olması.

Bir diğer ayrıntı ise birçoğunun güzellik sektörüne atılarak çok sayıda şubeleri olan iş yerleri açması.

Ortak yanları 'güzellik merkezleri'

Fenomenlerin yurt dışı ayakları sıklıkla Dubai oluyor. Gürcistan da zenginleşme süreçlerinde uğrak noktalarından biri.

Ardından güzellik merkezi sektöründe şubeleşerek zengin oluyorlar ve paylaşımlarında lüks hayatlarından gösterişler yapılıyor.

Çok değil 4-5 yıl öncesine kadar sıradan bir hayat süren fenomenlerin, tek bir işle kısa sürede böylesine bir mal varlığına sahip olmaları ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

Ancak süreç başladığından bu yana, lüks yaşantılardan paylaşımlar adeta kesilmiş durumda.

Dilan Polat soruşturması derinleşiyor! ‘Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 kişi ifade verecek
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