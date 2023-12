Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor? Survivor All Star 2024 takımları...

Takımlar belli oldu



TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Bu sene All Star sezonu olarak düzenlenecek program Survivor All Star 2024 olarak izleyicisi ile buluşuyor.Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'ün ne zaman başlayacağını duyurdu. Programın hayranları Survivor All Star 2024'ün başlayacağı tarihi iple çekiyor.Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2024'ün takımları belli oldu. Takımlar mavi takım ve kırmızı takım olarak belirlendi.Birbirinden efsane isimlerin yer alacağı Survivor All Star 2024 büyük heyecana sahne olacak.Survivor All Star 2024'ün takımları belli oldu. İşte mavi takım ve kırmızı takım...TurabiMerve AydınPınar SakaNagihan KaradereGizem MemiçAleyna KalaycıoğluBerna CanbeldekDoğukan MançoFurkan KızılayErsin KorkutSercan YıldırımBozok GörenNihat AltınkayaOgeday GirişkenNefise KarataySeda OcakBegüm YücetanSahra IşıkSeda AktuğluDamla CanHakan HatipoğluYiğit PoyrazYasin ObuzÖzgür TetikYunus EmreSurvivor All Star 2024 yarışması 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.