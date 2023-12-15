İpsala Sınır Kapısı'nda göçmen hareketliliği! 29 Suriyeli göçmen tır dorsesinde yakalandı

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele sürüyor.Karada ve denizde yürütülen çalışmalarla başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bu kapsamda hem göçmenlerin yasa dışı geçişleri engelleniyor hem de göçmen kaçakçıları yakalanıyor.Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Arnavutluk uyruklu sürücünün idaresindeki tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi. Yasal yükü demir malzeme olan tırın taramasında, farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dorse açıldı.Dorsede gizlenmiş, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.Sürücü ise gözaltına alındı.