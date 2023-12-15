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Butik vurgun! Vatandaşı isyan ettirdiler

Sosyal medyada tekstil ürünleri satan butikler, resmen soygun yapıyor. İade almayan, değişimde de kargo ücretini alıcıya yükleyen firmalar vatandaşı en sonunda isyan ettirdi. Ticaret Bakanlığı, firmaları uyarırken, ürün başına 2.172 TL ceza kesileceği belirtildi.

Ekleme: 15.12.2023 - 09:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Butik vurgun! Vatandaşı isyan ettirdiler
Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla, buradan yapılan alışverişler de hızla artıyor. Bu alanlarda verilen reklamlarla öne çıkan firmalar, son dönemde binlerce vatandaşı mağdur ediyor.

Kendilerini 'Butik' olarak tanımlayan, tekstil ürünleri satan işletmeler, artık 'butik vurguncuya' dönmüş durumda.

Yasalara göre, sosyal medya ve web sitesinden satışlar mesafeli sözleşme kapsamına giriyor.

DEĞİŞİMİ ZORUNLU TUTUYORLAR
Bu durumda satıcı alıcıdan kargo ücreti kesemezken 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeden iade alması gerekiyor. Ancak sosyal medya sayfalarında 'iade yok', 'değişim 3 gün', 'kargo ücreti alıcıya ait' gibi ifadelerle mesafeli satış sözleşmesini hiçe sayan bu firmalar, sattıkları üründe iade kabul etmezken değişimi zorunlu tutuyor.

Bu değişimde de kargo ücretlerini alıcıya yükleyerek vatandaşın mağduriyetini katlıyor.

RESMEN SOYGUN
Sosyal medyadaki butik satıcılardan mağdur olan vatandaşlar şikâyetlerini yine sosyal medya ortamlarında ya da şikâyet sitelerinde dile getiriyor. Örneğin 300 TL'lik bir ürün alan vatandaş, 'Ürün fotoğraflarda çok güzeldi ancak kalitesi çok kötü geldi. İade etmek istedim kabul etmediler. Değişim yapabileceğimi ancak kargo ücretlerinin de bana ait olduğunu ifade ettiler. Gönderim için 60 TL, değişen ürün için de 60 TL kargo ücreti istiyorlar. Bu resmen soygun' diyor. Yine başka bir vatandaş da, 'Standart bir Instagram butik dolandırıcılığına maruz kaldım. Hiçbirine güvenmiyordum ancak yine de belki dedim. Kusurlu ürün göndermişler. Ürünün kusurlu olduğunu kabul etmiyorlar bir de değişim için kargo ücreti istiyorlar' şeklinde isyan ediyor.

Butik vurgun! Vatandaşı isyan ettirdiler

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERİYOR
Sözde butik işletmeleri ise sayfalarında 'İade yok', 'kargo alıcıya ait' şeklide not eklediklerini öne sürerek haklı olduklarını iddia ediyor. Bu duruma da tepki gösteren vatandaşlar, 'Sayfama 'iade yok yazdım, bitti' diyorlar. Böyle saçmalık mı olur? O zaman herkes aynı şekilde ilerlesin. Bunu yazdık söyledik deyip kanunsuz iş yapamazlar' diyerek duruma tepki gösteriyor.

Butik vurgun! Vatandaşı isyan ettirdiler

14 GÜN CAYMA HAKKI VAR
Bazı işletmeler de e-ticaret yasasının bu şekilde revize edildiğini, kargo ücretinin alıcıya ait olduğunu, firmanın iade almama hakkı olduğunu öne sürdü. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü yetkilileri ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Butik vurgun! Vatandaşı isyan ettirdiler

Yetkililer, sosyal medya ve web sitesinden satışların mesafeli sözleşme kapsamına girdiğini belirterek, alıcıdan kargo ücreti kesilemeyeceğini ve tüketicinin 14 günde herhangi bir sebep göstermeden cayabileceğini belirtti.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLEBİLİR
Sorun yaşayan vatandaşların ilgili firmaları CİMER'e şikâyet edebileceğinin altını çizen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, 'Cayma hakkını reddeden, iade kargo ücretini tüketiciden talep eden satıcılara her bir işlem için 1.371 TL idari para cezası uygulanıyor. Bu tutar 2024'te 2.172 TL olarak uygulanacak. Bahsi geçen konulara ilişkin Bakanlık müfettişleri tarafından rutin denetimler yapılmakta ayrıca gelen şikâyetlere istinaden de denetim yapılmaktadır. 2023'te yapılan denetimler neticesinde 86 milyon 274 bin 994 TL idari yaptırım uygulandı' açıklamasını yaptı.


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