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Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında

Sayıştay'ın 2022 raporlarına göre ABB iştiraki olan ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA'nın yüklü miktarda SGK ve vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Kendisinden önceki yönetimleri eleştirerek Ankaralıların parasının hiç edildiği iddialarında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kul ve tüyü bitmemiş yetim hakkını savunacağını söylemişti. Ancak 5 yıllı görev süresi boyunca adı birçok skandala karışan Yavaş'ın şimdi de şirketleri çok büyük borçlara soktuğu anlaşıldı.

Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında
Ekleme: 14.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansure Yavaş'ın ABB denetim komisyonundan 'Ticari Sır' diyerek sakladığı şirketlerin hepsinin yüksek miktarda SGK ve Vergi borcu olduğu görüldü. Yavaş'ın ABB iştiraki olan şirketleri batırma noktasına getirdiği hatta bazı şirketleri de batırdığı Sayıştay raporları ile açıkça belgelenirken 'bu nasıl tüy bitmemiş yetim hakkı savunmak' sorusu akıllara geldi.

Sayıştay'ın hazırladığı 2022 raporlarında ABB'ye ait şirketlerin yüksek oranda SGK ve vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Yavaş söz konusu borçları ödemek yerine faiz binmesine göz yumarken şirketlerin ödediği yüksek faiz ve cezalardan dolayı mali anlamda zora sokulduğu anlaşıldı.

ŞİRKETLERİN BORÇLARINI ÖDEMEK YERİNE KONSER, REKLAM VE ALGI OYUNLARINA PARA YATIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan şirketlere ilişkin Sayıştay'ın 2022 raporlarında dikkat çeken bulgular yer aldı. Göreve geldiğinde 'yetim hakkı ve kul hakkını gözeteceğini' her fırsatta dile getiren ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın söz konusu rapor sonuçlarına bakıldığı zaman hiçte söylediği gibi kul hakkı ve yetim hakkı gözetmediği anlaşıldı. 5 yıllık hizmet süresi boyunca Ankaralılara vaat ettiği hiçbir sözü yerine getirmeyen Mansur Yavaş, Ankara'ya da tek bir çivi çakmadan belediye iştiraki olan şirketleri borç batağına soktu.

Sayıştay'ın hazırladığı raporlarda Yavaş'ın yönetiminde olan şirketlerin birçoğunun yüksek oranda SGK ve vergi borcu olduğu görüldü. Söz konusu borçları ödemek yerine konser, reklam ve algı operasyonlarına para harcayan Yavaş yüzünden şirketler yüksek miktarda faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı. Söz konusu cezalar ve faizler yüzünden şirketlerin mali anlamda büyük sıkıntıya düştüğü görüldü.

Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında

BELKA VE BEL-PA BORÇLARI YÜZÜNDEN YÜKSEK FAİZ VE GECİKME ZAMLARI ÖDEMİŞ

Sayıştay raporlarında 5 yıldır Ankara'ya tek bir vizyon proje yapmayan Yavaş'ın nakit sıkıntısına soktuğu BELKA için vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarını zamanında ödeyemediği için yüksek tutarlarda gecikme faizine muhatap olduğu tespit edilmiş. BEL-PA'da da benzer durumlar yaşandığı belirtilen raporda, şirketin yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Yavaş'ın bu borçların ödemesini geciktirdiği için şirketin yüksek miktarda gecikme bedeli, faiz, gecikme zammı gibi ilave maliyetler ödediğine değinilmiş.

BORÇLARINDAN DOLAYI BUGSAŞ VE ANFA BATTI, PARTAŞ'IN BORCU BOYUNU AŞTI

BUGSAŞ borcu yüzünden şirket sermayesinin tamamının karşılık kaldığına ve batağa sürüklendiğini belirtilen raporda, PORTAŞ'ın da yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği ortaya çıkmış ve şirketin 2 Milyon 359 Bin 813 TL zarara sokulduğu anlaşıldı. ANFA'nın da batırıldığı belirtilen raporlarda ceza ödemeye mahkum edilen şirketlerde çalışan personellerin hak edişlerini ayrılmadığı, ihbar tazminatlarının eksik hesaplandığına vurgu yapıldı.
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Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında
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