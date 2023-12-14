İzmir'de borç borç üstüne! 20 dakikada 800 milyon borç

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı ikinci oturumu Soyer'in mazereti nedeniyle Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 20 dakika süren oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile su ve kanalizasyon şirketi İZSU borçlarına borç ekledi.Mecliste ilk olarak Büyükşehir Belediyesinin 500 milyon liralık borçlanma talebi gündeme geldi. Önerge komisyonlardan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. 500 milyonluk kaynağın kamulaştırma, devam eden yatırımlar ve diğer harcamalar için kullanılacağı ifade edildi. Mecliste kabul edilen önergeyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e finans kuruluşları ile kurum adına görüşme yapması için yetki verildi.Bir borçlanma da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'dan geldi. İZSU'nun İller Bankasından 200 milyon diğer bankalardan da 100 milyon liralık borçlanma talebi yine komisyonlardan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e kurum adına bankalarla alınacak kredinin koşullarını belirlemesi için yetki verildi. İZSU'nun önümüzdeki günlerde alacağı toplamda 300 milyon lirayı bulan kredinin devam eden yatırımlar ile diğer harcamalar için kullanılacağı belirtildi. Son borçlanmalarla birlikte Büyükşehir Belediyesinin borç stoku 17 milyar lirayı aşmış olacak.